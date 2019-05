Bellaria e Igea Marina uniscono le forze, nasce nuova realtà di calcio

Sport

Bellaria Igea Marina

| 07:43 - 31 Maggio 2019

Incontro della nuova Società Sportiva.

Martedi 28 Maggio 2019 è nata l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Bellaria Igea Marina 1956 (Anno di Costituzione del Comune della Città).

In questa nuova Società Sportiva convergono le due anime calcistiche della città unendo tanti appassionati di Calcio e di Sport in generale di Bellaria e di Igea Marina per poter realizzare principalmente un progetto calcistico con al centro il settore giovanile come strumento sociale di aggregazione ed educativo con obiettivi finalizzati alla formazione calcistica dei giovani per prepararli ad una futura esperienza nelle prime squadre e soprattutto in quella della propria che nella prossima stagione disputerà il Campionato di Promozione .

La base sociale già ampia e destinata ulteriormente a crescere con l’ingresso di numerosi nuovi associati, comprende una cospicua rappresentanza di giovani locali disposti a mettersi in gioco per creare un movimento calcistico unitario e di valore .

Prossimamente si avranno i primi dettagli sugli incarichi tecnici che interesseranno la parte puramente sportiva.