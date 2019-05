Tennis, Andrea Maria Artimedi in semifinale al torneo Europe Under 16 di Fossano

Sport

Repubblica San Marino

| 23:10 - 30 Maggio 2019

Anna Maria Artimedi in azione.

Andrea Maria Artimedi continua a raccogliere soddisfazioni nel circuito internazionale giovanile. L’allieva di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy, dopo la finale a marzo sul sintetico indoor di Rotterdam, ha infatti raggiunto una brillante semifinale nel torneo Tennis Europe Under 16 di Fossano (prima categoria).

La giovane abruzzese, che proprio domani compie 16 anni (è nata il 31 maggio del 2003), accreditata della quinta testa di serie, ha sconfitto all’esordio Irene Verzin (qualificata) per 6-3 7-5, al secondo turno Carlotta Moccia (wild card) per 6-2 6-1 e nei quarti ha superato per 6-4 6-3 Camilla Gennaro. Artimedi si giocherà l’accesso alla finale con Chiara Fornasieri.

In doppio la coppia della San Marino Tennis Academy, Di Muzio-Artimedi, ha raggiunto i quarti dopo il successo per 1-6 6-1 10/8 su Fornasieri-Giordano (numero 4 del seeding), poi la sconfitta per 6-4 6-4 contro Cambria-Rizzetto.