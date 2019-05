Basket C Gold, Albergatore Pro sbanca Bologna 68-79 e sale in serie B. Esplode la festa La squadra di Bernardi ha sofferto nel primo parziale per poi prendere in mano il match

Sport Rimini | 22:42 - 30 Maggio 2019 Albergatore Pro a Bologna ha conquistato la serie B. Alberagtore Pro Rimini è promossa in serie B. Nella seconda gara della finale playoff la squadra di Bernardi è passata a Bologna per 68-79. Dopo aver sofferto nel primo parziale chiuso 24-15, la squadra di Bernardi ha messo il turbo nel secondo (23-30) - all'intervallo il punteggio era di 47-45 - mentre ha dilagato nel terzo (7-20) contenendo la reazione dei padroni di di casa nel quarto (14-4). A meno di dodici mesi dalla nascita del progetto RBR ha centrato il primo traguardo. E' festa grande in campo e sugli spalti dove erano presenti un centinaio di tifosi biancorossi. Bologna ha tirato col 59% da due, il 30% da tre e il 60% dalla lunetta catturando 34 (10 offensivi e 24 difensivi). Pr Albergatore Pro 58% da due punti, 28% nelle bombe e 85% nei tiri liberi catturando 33 rimbalzi (9 offensvi e 24 difensivi). Quianto agli assist, 13 per Bologna e 12 per Rimini.



Il tabellino BOLOGNA: Polverelli 17, Cortesi 9, Losi 6, Fin 8, Lignani 4, Poluzzi 4, Mazzocchi, Guerri 3, Antola, Tugnoli 3, Folli 14. Ne. Mazzocchi, Antola, Bartolini. All. Lolli ALBERGATORE PRO: Bianchi 7, Rivali 13, Broglia 8, Bedetti Francesco 14, Bedetti Luca 13, Pesaresi 13, Moffa 9, Ramilli, Saponi 2. Ne. Dini, Chiari, Guziur. All. Bernardi ARBITRI: Montalbetti-Frosolini.