Rimini, tre casi di tubercolosi a scuola, Ausl: ‘Controlli immediati e casi non collegati’

Attualità

Rimini

| 20:35 - 30 Maggio 2019

Tubercolosi.

In merito alle notizie su casi di tubercolosi presso una scuola del Riminese, l’ Ausl precisa che per gli studenti l'indagine epidemiologica, condotta tempestivamente, consente di escludere che "i casi siano collegati alla scuola". Pertanto "solo una coincidenza ha fatto sì che si siano verificati nello stesso plesso scolastico". Nei casi di tbc, precisa l'Azienda sanitaria, occorre attivare misure di prevenzione rivolte alle persone che hanno avuto contatti stretti e prolungati con la persona ammalata. Le misure di prevenzione si basano sull'individuazione precoce dell'infezione tubercolare attraverso il test di Mantoux e il successivo eventuale trattamento farmacologico. Nello specifico, sono stati considerati contatti stretti, oltre ai familiari, i bambini e gli insegnanti della classe frequentata dalla persona ammalata ai quali e' stato offerto il test di Mantoux nonchè un ulteriore test di conferma. "Non e' infatti sufficiente frequentare lo stesso istituto scolastico per essere considerati a rischio di aver contratto la malattia", ma serve "una esposizione prolungata e ravvicinata". Ecco perchè' "l'indagine non è stata estesa da subito a tutta la scuola". In questi giorni e' comunque in corso il primo giro di accertamenti sui compagni di classe degli ultimi due bambini. Le persone che risultassero positive al test Mantoux, precisa l'Ausl Romagna, "non sono ammalate e non possono trasmettere la malattia. L'eventuale terapia farmacologica in questi consente di impedire all'infezione di diventare malattia". Contestualmente all'apertura dell'indagine, professionisti aziendali hanno provveduto, già nei giorni scorsi, ad incontrare i genitori e i vertici scolastici, al fine di fornire le necessarie informazioni. Al momento la situazione "non prefigura alcun allarme sanitario" e "tutte le misure congrue sono state attivate".