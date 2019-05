Sport, gusto, inchieste giornalistiche: ecco cosa fare nel riminese questo week-end

Eventi

Rimini

| 07:21 - 31 Maggio 2019

Rimini Wellness.

Sport, prodotti tipici, buon vino, inchieste giornalistiche: un week-end che abbraccia i gusti di chiunque, da vivere quindi a 360 gradi. Qualche spunto? Ve lo diamo noi!



FIERE E MANIFESTAZIONI Anche questa’anno siamo giunti all’appuntamento più atteso con fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento. Fino a domenica 2 giugno torna alla Fiera di Rimini e in altre postazioni dislocate sul territorio riminese RiminiWellness, la fiera internazionale più ricca di energia, passione e benessere organizzata da Italian Exhibition Group. Protagoniste le aziende di macchine e prodotti per l’attività fisica, palestre, trainers, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, SPA del relax, scienze riabilitative, ma anche il mondo del turismo e del design. QUI tutte le info.



ENOGASTRONOMIA Tra gli ombrelloni e le cabine della spiaggia ricreata in centro, parte venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugno, la quarta edizione del Wein Tour Cattolica (dalle 17 a tarda sera). L’entroterra con le sue eccellenze scende al mare per dare vita alla passeggiata enogastronomica in viale Bovio tra 22 cantine e oltre 300 etichette dei migliori vini emiliano-romagnoli. QUI tutte le info.



Domenica 2 Giugno torna a Miratoio di Pennabilli la sagra del fungo prugnolo, giunta alla sua 34esima edizione. Dalle 11.30 apriranno gli stand gastronomici, che serviranno tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni, patate, prugnolo e altre specialità locali. Per la sagra saranno allestiti mercatino dell'artigianato e mostre, inoltre truccabimbi. In serata danze con l'orchestra Lucio Bartolini e alle 21.30 spettacolo pirotecnico in musica. QUI tutte le info.



Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno Viale Tasso a Riccione ospiterà la prima edizione di Alba Vintage Street, organizzata dall'Associazione Riccione Alba, in collaborazione con il Comitato Turistico Viale Tasso e con il patrocinio del Comune di Riccione. L'evento propone musica, street food, mercatino vintage, raduno di auto e moto d'epoca. QUI tutte le info.



Torna sabato 1 e domenica 2 giugno a Novafeltria la "Sagra del cascione e delle erbe spontanee di primavera", appuntamento proposto dalla pro loco e dall'amministrazione comunale. Stand gastronomici, spettacoli musicali, laboratori e approfondimenti legati al mondo delle erbe animeranno le piazze Vittorio Emanuele e Roma in occasione dell'evento. QUI tutte le info.



SPORT E ESCURSIONI Sabato è il giorno della terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa a ostacoli dedicata all’allenamento funzionale, organizzata in Italia da RCS Sports & Events / RCS Active Team in collaborazione con Virgin Active. Presenti in questo terzo appuntamento Rossella Fiamingo (alla sua seconda race), Federica Fontana, Vittorio Brumotti e Andrea Lo Cicero, da sempre entusiasta di questa manifestazione. QUI tutte le info.



Apre per un giorno il cantiere del “progetto batisfera”, l'emozione di viaggiare in un veicolo subacqueo esplorando ambienti acquatici altrimenti inaccessibili. E' un viaggio reale, tengono a precisare gli organizzatori. Non si tratta di realtà virtuale ma di un modo diverso, unico al mondo, per ammirare la natura sottomarina. Le immersioni si svolgeranno sabato 1 giugno dalle 10 alle 19 salvo condizioni avverse in località Maciano di Pennabilli ed è necessaria la prenotazione. QUI tutte le info.



La spiaggia di Rimini quest’anno sarà protagonista nella settimana dedicata al benessere con una nuova manifestazione organizzata da Piacere Spiaggia Rimini, in collaborazione con Rimini Wellness e con la partecipazione di Rimini For Mutoko Onlus: la Beach Breakfast Run sarà una corsa lenta in riva al mare, dal bagno 50 al bagno 120, per un percorso di 3,2km. QUI tutte le info.



MUSICA Torna l'appuntamento con il Cicalino d'Oro che quest'anno festeggia la 37esima edizione. Grazie al patrocinio del Comune di Novafeltria l'evento avrà luogo presso il Teatro Sociale di Novafeltria, sabato 1 e domenica 2 Giugno. I bambini della Scuola Primaria di Novafeltria, con l’aiuto degli instancabili genitori/Staff, si sono impegnati negli ultimi mesi per la realizzazione dello spettacolo. QUI tutte le info.



CULTURA Una sessantina di ospiti, giornalisti, fotoreporter, attori, magistrati, musicisti, fino al 2 giugno saranno a Riccione per il Dig, Documentari Inchieste Giornalismi. Tra i personaggi di punta spiccano Naomi Klein, presidente di giura dei Dig Awards, e altri tredici professionisti di caratura mondiale, compreso Charlie Phillipps, fondatore e direttore della Divisione documentari del Guardian. QUI tutte le info.



Gran finale per il We Reading Festival. Dopo un mese intensissimo che ha visto la messa in scena di ben 11 spettacoli in 3 città della Romagna, giunge al capitolo finale il festival che mette alla prova persone del mondo della musica e cultura con una performance di lettura. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno ultimi due appuntamenti al teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna con Emidio Clementi e Andrea Appino (entrambi con inizio alle ore 21). QUI tutte le info.



DISCOTECHE Il Byblos Riccione, il locale più glam della riviera, sabato si trasforma in una grande foresta con il party “The rumble in the jungle”: jungle restaurant open 21.30, jungle disco open 0.00. Dj set by Frankie P, Max Monti, Luca P.



L’inverno è stato davvero lungo e forse quest’anno ancora più lungo. Ma finalmente l’estate è arrivata e insieme ad essa anche la nuova stagione della Baia Imperiale, l’appuntamento è sabato 1 giugno.



Dove scatenarsi e ballare tutta la notte? Sabato all’ Ecu Rimini si torna a ballare con il meglio della musica Afro e Rock del Melody Mecca. In concerto gli OPS.