L'addio a India Muccioli: chiesa gremita e tanta commozione

| 19:04 - 30 Maggio 2019

Il funerale di India Muccioli nella chiesa di Sant’Agostino nel centro storico di Rimini.

Una chiesa gremita, la gente commossa per una vita che se n'è andata inspiegabilmente a causa di una tragica fatalità. Aveva solo 18 anni India Muccioli, la nipote del fondatore della comunità di San Patrignano, ritrovata senza vita domenica scorsa. Con dolore e commozione in tantissimi si sono riuniti giovedì pomeriggio nella chiesa di Sant'Agostino a Rimini per darle l'ultimo saluto e stringersi intorno al dolore dei familiari. Alla fine un lungo applauso di saluto, dopo il passaggio del feretro accolto in rigoroso silenzio fuori dalla Chiesa nel centro storico di Rimini. E' stata una tragica fatalità a portarsela via nell'abitazione che fu dei nonni in via Isotta degli Atti. In seguito all'autopsia il medico legale Mauro Pesaresi ha confermato l'ipotesi iniziale degli inquirenti: il decesso è avvenuto per esalazioni di monossido di carbonio, nella notte tra sabato e domenica. A trovare il corpo senza vita è stato il padre Andrea.