Gran finale del We Reading Festival con Emidio Clementi e Andrea Appino

| 17:09 - 30 Maggio 2019

Emidio Clementi e Andrea Appino.

Gran finale per il We Reading Festival. Dopo un mese intensissimo che ha visto la messa in scena di ben 11 spettacoli in 3 città della Romagna, giunge al capitolo finale il festival che mette alla prova persone del mondo della musica e cultura con una performance di lettura. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno ultimi due appuntamenti al teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna con Emidio Clementi e Andrea Appino (entrambi con inizio alle ore 21).

Emidio Clementi è fondatore e voce del gruppo musicale Massimo Volume, ma anche scrittore (esordisce con "Gara di resistenza", una raccolta di racconti cui sono seguiti alcuni rimanzi). È considerato artista versatile tra i più interessanti del panorama italiano. Porterà in scena il poeta americano Philip Levine. Dopo la sua esibizione ci sarà l'aftershow musicale nel Borgo Est con Bart Cosmetic.

Andrea Appino è voce toscana degli Zen Circus. Porterà in scena tra parole e musica Fernando Pessoa, il libro dell’ inquietudine. L'ultima serata serata proseguirà poi alle 23 con l’aftershow finale sempre al Borgo Est con il live de Visioni di Cody

insieme a Max Penombra de il Lato Oscuro della Costa. Ingresso libero a entrambi gli spettacoli.