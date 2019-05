‘Di nuovo ERetici’ offre 6.000 euro a performer under 30 per residenze artistiche

Cultura

Mondaino

| 15:09 - 30 Maggio 2019

Teatro Dimora L'Arboreto Mondaino.

Il Centro di Residenza Emilia-Romagna, L’arboreto Teatro Dimora e La Corte Ospitale, sostiene un progetto di residenza artistica per il biennio 2019 – 2020 al fine di comprendere e rilanciare le esigenze artistiche e organizzative di giovani artisti under 30: singoli artisti o giovani formazioni artistiche che si affacciano o si sono appena inseriti nel contesto delle arti sceniche e performative contemporanee della regione Emilia-Romagna. Sono ammessi a partecipare alla Chiamata Pubblica Di nuovo ERetici, singoli artisti o giovani formazioni artistiche attive nel panorama delle arti sceniche e performative con progetti artistici che esplorino i diversi linguaggi e le possibili connessioni delle arti: teatro, danza, circo contemporaneo, performing arts. I partecipanti devono avere un’età inferiore ai 30 anni ed essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna.

Verrà selezionato un solo progetto che avrà diritto: quattro periodi di residenza creativa, due nel 2019 e due nel 2020 nelle sedi di L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e della Corte Ospitale di Rubiera; contributo economico di € 6.000 lordi; vitto e alloggio gratuito nelle rispettive strutture.

Parte fondamentale dell’intero percorso sarà l’accompagnamento critico e il tutoraggio artistico, organizzativo, amministrativo e tecnico. Insieme ai curatori delle due strutture, avranno un ruolo importante gli sguardi e i dialoghi con Daniele Del Pozzo, Elena Di Gioia, Gerardo Guccini, Enrico Pitozzi.

Al termine del biennio, venerdì 3 e sabato 4 aprile 2020 alla Corte Ospitale di Rubiera sarà organizzata una presentazione in forma di studio del lavoro sviluppato durante le residenze. Un confronto regionale e nazionale aperto al pubblico e agli operatori direttamente interessati alla produzione e alla circuitazione della nuova opera.

Con la Chiamata Pubblica Di nuovo ERetici, il Centro di Residenza Emilia-Romagna intende contribuire anche alla costruzione di un Archivio aggiornato delle arti sceniche e performative contemporanee che racconti l’attualità delle giovani realtà artistiche e organizzative della nostra regione. Coloro che presenteranno il progetto artistico dovranno compilare il Questionario per raccontare le origini, i desideri e i bisogni, le relazioni con i maestri e le attività di formazione in corso d’opera. La raccolta e l’analisi dei dati diventeranno un osservatorio sensibile delle ispirazioni e delle aspirazioni dei possibili protagonisti dei teatri del presente e del futuro. Un monitoraggio e uno strumento di lavoro preziosi per aggiornare lo stato delle cose, raccontato da coloro che stanno tracciando i propri percorsi di crescita e di espressione artistica.



C’è tempo fino al 30 giugno 2019 per inviare il proprio progetto. La comunicazione del progetto artistico selezionato avverrà entro il 15 luglio 2019. Gli artisti interessati dovranno compilare la modulistica richiesta, allegata al bando, e spedirla entro e non oltre il 30 giugno 2019. Il bando completo e la modulistica sono consultabili e scaricabili dai siti de L’arboreto - Teatro Dimora e de La Corte Ospitale tel. 0541.624003, 331.9191041.