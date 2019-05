Scatta la viabilità estiva a Bellaria Igea Marina, ecco cosa cambierà

Attualità

Bellaria Igea Marina

30 Maggio 2019

Agente della Polizia Municipale.

Giovedi 30 maggio 2019 entra in vigore a Bellaria Igea Marina la regolamentazione della viabilità a carattere estivo, che si protrarrà fino al prossimo 15 settembre, interessando, tra l'altro, alcune delle arterie stradali principali della fascia turistica. Sul Viale Pinzon, ad esempio, sarà attivo durante i prossimi mesi il senso unico di circolazione nella direttrice Rimini-Ravenna (nel tratto compreso tra Via Properzio e Via Atta) e divieto di transito eccetto autorizzati in orario serale; sul Viale Panzini, nel tratto compreso tra la Via Italia e la Via L.Da Vinci, è entrato in vigore l'obbligo di circolazione nella direzione Rimini-Ravenna dalle 20,00 alle 24,00; verranno inoltre istituite le isole pedonali serali dalle 20,00 alle 24,00 sule Vie L.Da Vinci, Trau ,Perugia, Pascoli, Adriatico, Arno, Mediterraneo, Torre, Parenzo, Ovidio, Virgilio, Tibullo .

Si ricorda che da sabato 1 giugno e durante tutta l'estate, molte aree destinate a sosta libera nel periodo invernale, cominceranno ad essere regolamentate mediante sosta con dispositivo a disco orario, tra cui quelle situate in P.zza Falcone e Borselino e Via Dosseti, in zona Belverde, Via Dei Mille, Piazza Del Popolo e nelle Vie "a pettine" che conducono al lungomare di Bellaria ed Igea Marina. Il regime estivo delle aree di parcheggio a pagamento con "stalli blu" , mediante dispositivo parcometro, è invece già in vigore dallo scorso 1° maggio. Sempre in tema di sosta veicolare, si ricorda che verranno incrementati i controlli, da parte del personale della Polizia Municipale, sulle carreggiate del territorio interessate dalla presenza di specifica cartellonistica , al fine di circoscrivere eventuali criticità in essere. Si evidenzia infine che , a partire dal 1 giugno e sino alla fine del mese di settembre , la Polizia Municipale risulterà in servizio attivo,in via continuativa su tre turni, dalle 07,30 alle 01,30, al fine di garantire una presenza per il cittadino anche nelle ore serali.