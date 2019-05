Bellaria, beach volley per tutti i gusti: per Kiklos boom di partecipanti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:31 - 30 Maggio 2019

La 20° edizione della Beach Kiklos Volley.

È in arrivo un altro weekend all’insegna del beach volley con Kiklos, il 20° Beach Volley Kiklos 3x3 maschile e femminile - 4x4 misto - 2x2 misto, in programma da venerdì 31 maggio a domenica. Un boom di iscrizioni, nonostante quest’anno non si possa beneficiare del ponte festivo del 2 giugno: sfiorata la quota 2.000 partecipanti da tutta Italia e oltre 540 squadre pronte a solcare la sabbia del Beky Bay di 70 campi montati. Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana le regioni da cui provengono i gruppi più numerosi.



Sarà un weekend intenso di sport e divertimento: si inizia venerdì 31 maggio con il torneo 2x2 misto e 140 squadre al via; sabato 1 giugno iniziano anche il 3x3 maschile/femminile e il 4x4 misto, complessivamente 405 squadre a darsi battaglia. Gli eventi Kiklos richiamano sportivi di tutte le fasce: accanto a tanti amatori appassionati anche tanti professionisti, si preannuncia una tre giorni davvero spettacolare.



Anche il programma delle attività parallele non è da meno: oltre ai tipici happy hour al tramonto, venerdì sera Kiklos e Beky Bay organizzeranno il Dinner Music Party, cena in spiaggia e divertimento continuo; sabato sera è prevista una festa anni Novanta. E Domenica non mancherà il tradizionale Piadina Party. Tutto pronto, dunque, per vivere alla grande questo weekend d’estate.