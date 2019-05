Colonia Bolognese: venerdì la festa della scuola, da sabato lezioni di yoga

Eventi

Altro fine settimana all’insegna di “Anteprima Riutilizzasi Colonia Bolognese”. In attesa dell’apertura ufficiale che si svolgerà il 21 giugno, da venerdì 31 maggio l’Associazione Il Palloncino Rosso riapre le porte per un altro weekend dedicato alle famiglie e allo sport.Ad aprire il fine settimana sarà Venerdì 31 Maggio la Festa della Scuola Primaria di Via Pescara a Miramare, che ha scelto di chiudere l’anno scolastico proprio alla Colonia Bolognese. Dalle 10.30 gli alunni porteranno in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Raccontami di te. Il 900 tra Storia e Storie” a cura di Alfredo Magnanelli. Sarà inoltre allestita la mostra "Il Popolo delle Colonie. Le ex colonie marine tra memoria e Immaginazione" Realizzata durante il Laboratorio arte e immagine a cura delle insegnanti e di Patrizia Magnani Ittico Artlab.



“La Colonia Bolognese sorge a pochi passi dalla Scuola primaria di Via Pescara a Miramare e quest’anno alcune classi del nostro Istituto Comprensivo, hanno viaggiato nel passato per scoprire le colonie. – hanno spiegato le insegnanti della Scuola Primaria di Miramare - Un lavoro che ha portato i bambini di oggi alla scoperta delle fotografie in bianco e nero, del saluto alla bandiera, delle signorine vigilatrici e delle cartoline postali e di cosa rappresentavano per i bambini di ieri. Un viaggio tra memoria e immaginazione, fatto di osservazioni, scoperte, laboratori e letture. Un viaggio in cui i bambini di oggi hanno incontrato quelli di ieri anche attraverso vecchi quaderni di scuola, dove la Storia dei grandi è vista e raccontata dai bambini”.



LEZIONI DI YOGA E RILASSAMENTO Dopo il successo riscontrato l’anno scorso, la Colonia Bolognese, grazie alla sua collocazione resta la location perfetta per poter praticare attività sportive in totale tranquillità. Da sabato 1 giugno riprendono infatti le pratiche di yoga tenute dall’insegnante Ivana Rambaldi. L’appuntamento è per i mesi di giugno e luglio ogni sabato dalle 10.00 alle 11.15 e il mercoledì dalle 19.00 alle 20.15. Sabato 1 e mercoledì 5: lezione di prova gratuita. (Info: 347 0467841). Mentre dal 4 giugno per 12 incontri, si svolgeranno gli incontri di Rilassamento e Mindfulness. Verranno fatte sperimentare queste tecniche che hanno il comune obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica.

(Info: 3401709433)



PIADYNO Il dinosauro blu sbarca in Colonia con tanti laboratori per i più piccini Kantharos aps, insieme al simpatico dinosauro blu Piadyno quest’estate saranno alla Colonia Bolognese con una serie di attività di laboratorio per scoprire come è bello prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Il primo appuntamento sarà il 5 giugno dalle 16 con Come pesci nel mare un laboratorio a cura di Michele Vescio. Età consigliata: 3-10 anni. (Per info e prenotazioni: 349 7116588).



RIUTILIZZASI COLONIA BOLOGNESE 2019 E'un progetto ideato e curato dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Palloncino Rosso” reso possibile dalla Curatela Fallimento CMV (Curatori fallimentari Rag. Ettore Trippitelli e Dott. Fabrizio Tentoni) con il patrocinio del Comune di Rimini in collaborazione Cooperativa Smart, IperPiano, Associazione San Germano, Doc Servizi, Centro Sociale Grottarossa e con il sostegno di Hera, Gruppo SGR, Romagna Acque, Camera di Commercio della Romagna e Trattoria La Marianna.