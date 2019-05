BoaBay: Boathlon Monster Competition posticipata a sabato 8 giugno

Eventi

Rimini

| 13:09 - 30 Maggio 2019

Il nuotatore olimpico Simone Sabbioni.

Causa sfavorevoli condizioni meteo marine, la Boathlon Monster Competition, l’evento off di RiminiWellness promosso e ospitato da BoaBay in programma per sabato 1 giugno, è stato posticipato a sabato 8 giugno. Gli “atleti” iscritti alla gara dovranno attendere, quindi, la prossima settimana per poter prendere parte alla competizione e tentare di battere il record dei 10’22’ del nuotatore olimpico Simone Sabbioni.



La competizione, totalmente gratuita, consiste nella somma dei due migliori tempi in acqua e sui gonfiabili. I partecipanti partono dalla riva di fronte a BoaBay, devono nuotare lungo il percorso perimetrale del parco e arrivare alla passerella di uscita, dove hanno il tempo necessario per indossare il giubbotto salvagente ed effettuare la gara dentro al parco, fino ad arrivare all’iceberg dal quale tuffarsi. Per completare tutto il percorso occorre arrivare a nuoto fino alla battigia. Boabay, l’acquapark galleggiante nel mare di Rimini, parteciperà comunque all’edizione 2019 di RiminiWellness in programma alla Fiera di Rimini da domani, giovedì 30 maggio, fino a domenica 2 giugno e accoglierà i visitatori della manifestazione per illustrare tutte le novità della stagione estiva 2019 nello stand dedicato al Hall Sud 017.



BOABAY Composto di gonfiabili modulari è il primo Aquapark galleggiante della Riviera divertente, spassoso, adrenalinico con i suoi scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, un iceberg gigantesco da scalare e un’area dedicata ai bimbi dai 6 anni fino a 1,40 m. di altezza alla quale possono accedere accompagnati da un adulto. Per divertirsi bastano un costume, la crema solare e tanta energia positiva.

L’Aquapark sarà aperto durante la stagione estiva e fino al 31 agosto 2019, dalle 10.00 alle 19.00. La tariffa per una persona, adulto e bambino è di 10 euro per un’ora di puro divertimento. I biglietti sono acquistabili alle casse ubicate presso i bagni 49, 54, 57, 61 e presso gli hotel e le agenzie convenzionate, oppure online sul sito www.vivaticket.it