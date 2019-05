Bellaria Igea Marina, un week end all'insegna della fotografia con Miss Italia 2016

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:52 - 30 Maggio 2019

Miss Italia 2016 Rachele Risaliti.

Domani 31 maggio inizia un week end per fotografi professionisti e amatori. Tre giornate dedicate alla fotografia: contest fotografici, mostre di rilievo, model sharing, shooting, workshop, incontri e lezioni con fotografi importanti, apericene e photoparty.

Venerdì sera raduno al Bar Esedra con workshop "L'ora blu nel ritratto" alla presenza della Miss Italia 2016 Rachele Risaliti e Miss Love's Nature Erika Nicolosi. Sarà allestito un set fotografico professionale per imparare a gestire la luce naturale con i SunBounces e un Corner Love's Nature con la presenza di una make up artist by Equilibria che realizzerà make up gratuiti. Previsto aperitivo per tutti i partecipanti.

Si prosegue sabato 1 giugno con l'inaugurazione alle ore 18,00 della mostra fotografica "La Dea Igea" alla Torre Saracena e workshop sull'utilizzo della luce mista con i nuovo generatori Elinchrom TTL a cura di Roberto Marini ApromaStore. Si prosegue alle ore 20,00 in Piazzatta Fellini con la proiezione e premiazione del Concorso Fotografico "Constasti che ci emozionano" e incontro e set fotografico con Miss Italia 2016, Miss Loves Nature e la blogger di fama nazionale Martina Favaro.

Il week end si conclude domenica 02 giugno presso l'Hawaiki dove alle ore 17,00 vi sarà un dibattito dal titolo "Fotografia il cuore dei social" con Roberto Tomesani (Coordinatore dell' Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual, di cui è anche fondatore), Martina Favaro, Silvio Canini (artista bellariese poliedrico) e Maurizio Polverelli (fotografo professionista, artista e docente universitario) a cui seguirà un workshop gratuito su luce mista e set fotografico con Miss Italia 2016 Rachele Risaliti, Miss Love's Nature e Martina Favaro. Il fotografo pubblicitario Maurizio Polverelli guiderà i partecipanti nella composizione di un ritratto e nella gestione delle luci.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.