Fallimento Mercatone Uno: Federconsumatori Rimini indice assemblea

Attualità

Rimini

| 12:40 - 30 Maggio 2019

Magazzino merci Mercatone Uno.

Federconsumatori Rimini ha convocato un’assemblea per martedì 4 giugno alle ore 20:30, presso la sede dell'associazione in via Caduti di Marzabotto,30, per trovare una giusta soluzione che consenta ai cittadini di entrare in possesso dei beni acquistati o di ottenere la restituzione di quanto speso. Per coloro che hanno acquistato mobili presso l'azienda fallita e che ora si trovano senza i soldi spesi e senza i beni acquistati, attivato finanziamenti per far fronte agli acquisti effettuati e ora stanno pagando le rate per merci che non sono mai state consegnate.