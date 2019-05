Morciano, stagione da incorniciare per il Circolo Tennis

Sport

Morciano di Romagna

| 12:08 - 30 Maggio 2019

Festa del circolo tennis di Morciano.

Il Circolo Tennis di Morciano si lascia alle spalle una stagione memorabile e si prepara a tuffarsi nell’estate. Si sono svolte nei giorni scorsi, presso gli impianti di via Stadio, le feste conclusive delle scuole di tennis e ‘Giocasport’ promosse dalla società ‘360 Sport’. Due eventi che hanno chiuso con il ‘botto’ un’annata ricca di soddisfazioni e divertimento per i giovani iscritti ai corsi.

Molto partecipata la festa della scuola di tennis, che sabato scorso ha richiamato a Morciano decine e decine di bambini e ragazzi accompagnati dalle loro famiglie, oltre naturalmente ad allenatori e staff. I baby tennisti sono stati divisi in tre gruppi (piccoli, medi e grandi) e hanno disputato partite e giochi di abilità sui cinque campi messi a disposizione dagli organizzatori. Pubblico delle grandi occasioni per la finalissima del gruppo dei ‘grandi’, con le racchette di 360 Sport che hanno dato vita ad un match senza esclusione di colpi. La giornata si è chiusa con un ricco rinfresco e con la consegna dei diplomi e di uno speciale polsino agli allievi che hanno frequentato la scuola morcianese. “Quella appena trascorsa – commenta Angelo Vicelli, presidente di ’360 Sport’ - è stata una stagione memorabile, sia dal punto di vista delle iscrizioni che delle amichevoli disputate. Un successo che ci riempie di orgoglio e ci spinge a migliorarci ancora nel promuovere la cultura sportiva tra i giovanissimi”. Arrivederci al prossimo autunno, dunque, con tante sorprese e novità che verranno svelate nelle prossime settimane. A Morciano di Romagna, però, il tennis non va in vacanza: il 10 giugno prossimo, infatti, partiranno i corsi estivi pomeridiani per tutte le fasce d’età.

Domenica, invece, è stata la volta della festa del ‘Giocasport’: Anche in questo caso divertimento assicurato per i bambini, ragazzi e le loro famiglie che hanno preso d’assalto gli impianti del Ct Morciano. A tutti i piccoli è stato consegnato un diploma e un gadget firmato 360 Sport. Quella del ‘Giocasport’ è una delle tante proposte innovative lanciate dalla società di Morciano. Il progetto, che tornerà anche il prossimo autunno con tantissime novità, nasce per consentire ai bambini di apprendere le basi delle diverse discipline e aiutarli a muovere i primi passi in ambito sportivo. ‘360 Sport’ è una delle poche realtà in Emilia – Romagna ad essere stata riconosciuta come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport (con test motori di inizio e fine anno e metodi di insegnamento all’avanguardia). Ai nastri di partenza, infine, anche i centri estivi sportivi, rivolti alla fascia di età compresa tra i 4 e i 13 anni, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì con tantissime attività.