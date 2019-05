Calcio Promozione: il Pietracuta sceglie Denis Guerra come allenatore Juniores Regionale

Sport

Pietracuta di San Leo

| 12:07 - 30 Maggio 2019

Denis Guerra.

Il Pietracuta Calcio, dopo aver confermato Luca Fregnani sulla panchina della prima squadra, ha scelto l'allenatore dell'ex formazione allievi, che, in virtù della vittoria del campionato provinciale, parteciperà al prossimo campionato Juniores Regionale. Si tratta di Denis Guerra, che lo scorso anno ha allenato nel campionato interno sammarinese.



LA NOTA DEL PIETRACUTA. L’U.S. Pietracuta è molto felice di annunciare che Denis Guerra sarà il nuovo allenatore della squadra che parteciperà al campionato Juniores Regionale. Per Denis in realtà, si tratta di un ritorno a casa. Leontino di nascita, è proprio sui manti erbosi Pietracutesi che inizia la carriera da allenatore, e nel 2010/2011, dopo aver guidato la Juniores locale, inizia ad allenare “i grandi” vincendo due campionati negli ultimi quattro anni con Vis Novafeltria e Pennabilli. Denis guiderà il gruppo di terribili ragazzotti che hanno appena vinto il campionato Allievi Provinciali (a proposito, ci teniamo a ringraziare mister Giacomo Mugellesi per l’egregio lavoro svolto) e che dopo due anni di stop riporta il prestigio di un campionato regionale sul manto erboso del Bindi. Buon lavoro mister!