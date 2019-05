Wein Tour, a Cattolica tre giorni dedicati al mondo del vino

Eventi

Cattolica

| 11:39 - 30 Maggio 2019

Il Club dei Bianchi in Romagna protagonista a Cattolica al Wein Tour, la manifestazione dedicata al mondo del vino in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Ad aprire la manifestazione, domani (venerdì 31 maggio) alle ore 16.00, è una masterclass targata Club dei Bianchi in Romagna riservata agli operatori ho.re.ca. e dedicata ai vitigni a bacca bianca autoctoni del nostro territorio.



A condurre la degustazione guidata sarà Alessandro Rossi, wine manager ed esperto di comunicazione del mondo del vino, amico del Club fin dalla sua costituzione.

Nei calici 15 vini selezionati tra le migliori etichette delle 15 cantine del Club dei Bianchi.



Non solo degustazione guidata, al Wein Tour il Club dei Bianchi sarà presente anche con un suo banco d’assaggio a tema autoctoni: sarà possibile scoprire e degustare i classici vitigni romagnoli di grande pregio come l’Albana Docg, i cui grappoli dalle colline del Cesenate si rincorrono verso Bertinoro e su su fino a Dozza; la Rebola (da Grechetto Gentile) del Riminese, il Trebbiano (quasi 15.000 ettari coltivati, più del doppio del Sangiovese) e il Pagadebit (Bombino Bianco).