Pennabilli, a bordo di un sottomarino esplorando il Marecchia

Eventi

Pennabilli

| 11:26 - 30 Maggio 2019

Apre per un giorno il cantiere del “progetto batisfera”, l'emozione di viaggiare in un veicolo subacqueo esplorando ambienti acquatici altrimenti inaccessibili E' quanto propone l'associazione Explorandia con il progetto Batisfera. Un sistema che permette una visita in prima persona in piccoli ambienti subacquei a bordo di un veicolo predisposto per il trasporto di più persone.



E' un viaggio reale, tengono a precisare gli organizzatori. Non si tratta di realtà virtuale ma di un modo diverso, unico al mondo, per ammirare la natura sottomarina. Le immersioni si svolgeranno sabato 1 giugno dalle 10 alle 19 salvo condizioni avverse in località Maciano di Pennabilli ed è necessaria la prenotazione. L'associazione nasce con lo scopo di creare situazioni favorevoli per apprendere e condividere conoscenze e esperienze, spaziando dalla tecnologia, all’ambiente e all’energia.