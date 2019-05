Sport

Verucchio

| 19:38 - 29 Maggio 2019

L'allenatore Davide Nicolini confermato sulla panchina del Verucchio.

L’Asd Verucchio comunica di voler proseguire con la guida tecnica di Davide Nicolini anche per la stagione 2019/2020.

«Non abbiamo minimamente avuto un dubbio- comunica il direttore sportivo Marco Andruccioli-. Vogliamo riporre la nostra fiducia ancora in Nicolini e sono sicuro che non ce ne pentiremo. Ci stiamo già muovendo sul mercato e presto comunicheremo i primi acquisti per la nuova stagione».