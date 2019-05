Erbacce e degrado, edificio vecchia fonte Sacramora abbandonato

Attualità

Rimini

| 18:47 - 29 Maggio 2019

Erbacce vecchia fonte Sacramora.

L'edificio della vecchia fonte Sacramora nell'omonima via versa in condizioni di degrado. La segnalazione arriva da un nostro lettore. "Erbacce dapertutto" scrive "persino sul terrazzo. Fino a quando dobbiamo godere di questo spettacolo?" Dalle immagini arrivate alla nostra redazione si vede chiaramente come la natura stia cercando di farsi strada nel fabbricato. Il nostro lettore segnala anche che la via Sacramora ha anche un traffico enorme essendo una arteria importante e frequentata soprattutto in prossimità degli orari scolastici.