Misano, il sindaco Piccioni già al lavoro dopo il maltempo di questi giorni

Attualità

Misano Adriatico

| 18:27 - 29 Maggio 2019

Il Sindaco Fabrizio Piccioni.

Mercoledì mattina il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni accompagnato dai tecnici comunali in seguito all’ondata di maltempo che imperversa sul territorio da alcuni giorni, ha effettuato un sopralluogo nei punti critici di Misano al fine di monitorare con attenzione la situazione relativi agli equilibri idrogeologici del territorio e alla pulizia dei fossi nelle strade comunali.

Tale attività segue e si allinea alla proposta del Presidente della Provincia Riziero Santi che ha promosso la realizzazione di una task force pubblico – privata che avrà l’obiettivo di risolvere definitivamente un problema annoso di cui tutti si devono fare carico.

Per l’Amministrazione Comunale di Misano il tema della gestione della fragilità del territorio sia esso costiero che dell’entroterra rappresenta una priorità soprattutto in questo periodo dove i cambiamenti climatici sono radicali e all’ordine del giorno.

“Già questa settimana saremo in campo per gli interventi urgenti e di messa in sicurezza e dalla prossima inizieremo con un intervento sistematico di pulizia e ricostruzione dei fossi di scolo delle acque meteoriche lungo le strade comunali– spiega il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -. Nei primi giorni di giugno invece procederò a firmare un’ordinanza che avrà l’obiettivo di spingere i privati a regimentare le acque nei terreni agricoli e conto di fare rispettare le regole anche attraverso il controllo e l’intervento della Polizia Locale. Troppo spesso i regolamenti già in essere non vengono rispettati e per farlo penso sia opportuno un controllo più efficace e minuzioso”.