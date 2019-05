Ritorna il Cicalino d'Oro, il tradizionale concorso canoro dedicato ai bambini

Eventi

Novafeltria

| 17:56 - 29 Maggio 2019

Cicalino d'Oro, spettacolo dedicato ai bambini che quest'anno festeggia la sua 37° edizione.

Torna l'appuntamento con il Cicalino d'Oro che quest'anno festeggia la 37esima edizione.

Grazie al patrocinio del Comune di Novafeltria l'evento avrà luogo presso il Teatro Sociale di Novafeltria, sabato 1 e domenica 2 Giugno. I bambini della Scuola Primaria di Novafeltria, con l’aiuto degli instancabili genitori/Staff, si sono impegnati negli ultimi mesi per la realizzazione dello spettacolo. Oltre 60 piccole voci accompagneranno i presenti in un variopinto viaggio sulle ali della fantasia. Come di consueto, il ricavato delle due giornate sarà interamente destinato alla Scuola Primaria di Novafeltria, a sostegno delle attività didattiche. L'appuntamento è per sabato 1 Giugno, ore 21,00 e domenica 2 Giugno, ore 15,30. La prevendita dei biglietti si terrà presso il Teatro Parrocchiale, giovedì 30 maggio dalle 17.00 alle 19.00, ingresso unico 5.00 euro (Ingresso omaggio bambini 0-3 anni).