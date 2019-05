Edilizia scolastica, Riccione modello di concorso progettuale per l’Ordine degli Architetti di Roma

Attualità

Riccione

| 16:47 - 29 Maggio 2019

Un'anteprima di quella che sarà la nuova scuola Panoramica a Riccione.

L'osservatorio dell'Ordine degi Architetti di Roma ha preso come esempio l'amministrazione di Riccione per il concorso record con cui ristrutturare la scuola, bandito e aggiudicato nel giro di 131 giorni. Il plauso è stato condiviso in occasione del convegno di oggi - mercoledì 29 maggio - a Roma alla Casa dell’Architettura, incentrato sul tema “Concorso di progettazione: procedure a confronto come strumento per lo sviluppo della qualità urbana e del territorio”.



La scuola cui si fa riferimento è la nuova Panoramica, individuata tramite un concorso di progettazione, in cui una apposita giuria di tecnici tra 195 proposte giunte da tutta Italia ha selezionato un progetto che prevede un edificio dai requisiti altamente bioclimatici ed ecosostenibili. Al convegno, intervallato da dibattiti e tavole rotonde, il Comune di Riccione è stato affiancato, per il settore scuole, ad altri casi quali Bologna e Cesenatico, altri esempi di concorsi di progettazione scelti per promuovere progetti di riqualificazione delle aree urbane.

Tra i temi trattati le procedure concorsuali alla luce della normativa esistente quali il D.Lgs 50/2016, il decreto sblocca cantiere e il concorso di idee ad un'unica fase, con procedura aperta a uno o due gradi. Nella radiografia effettuata dall’ordine degli architetti romani è emerso il carattere innovativo della scelta del Comune di Riccione di aprire ad una vasta platea di professionisti la realizzazione del futuro plesso scolastico.