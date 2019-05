Apre RiminiWellness, fino a domenica un’esplosione di energia lungo tutta la riviera

Eventi

Rimini

| 16:38 - 29 Maggio 2019

L'ingresso di Rimini Fiera alla 13esima edizione di Rimini Wellness 2018, foto da Facebook.

È tutto pronto per l’appuntamento più atteso dell’anno con fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento. Da domani - giovedì 30 maggio - a domenica 2 giugno torna alla Fiera di Rimini e in altre postazioni dislocate sul territorio riminese RiminiWellness, la fiera internazionale più ricca di energia, passione e benessere organizzata da Italian Exhibition Group. Protagoniste le aziende di macchine e prodotti per l’attività fisica, palestre, trainers, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, SPA del relax, scienze riabilitative, ma anche il mondo del turismo e del design.

Al talk show inaugurale di giovedì alle 11 (hall centrale, ingresso sud) interverranno, tra gli altri, Gianmarco Tamberi, campione del mondo indoor ed europeo di salto in alto e Marco Orsi, campione europeo e bronzo mondiale di nuoto in vasca corta. I saluti istituzionali saranno affidati ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna. A moderare sarà la giornalista sportiva di Mediaset Giorgia Rossi.



Giunta alla 14esima edizione, RiminiWellness è sempre di più l’appuntamento di riferimento del settore, atteso per presentare le novità e le nuove tendenze di un mondo che, solo in Italia, coinvolge ben 18 milioni di appassionati, per un giro d’affari di circa 10 miliardi l’anno. Cresce l’internazionalità, quest’anno, grazie anche alla collaborazione con ICE Agenzia, sono attesi visitatori da 80 Paesi, tra cui Spagna, Area del Golfo, Nord Europa, Bulgaria, Irlanda, Polonia, Tunisia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Turchia, Israele.



Come sempre ricchissimo il panorama di ospiti, provenienti in particolare dal mondo dello sport e dello spettacolo, tra questi: Jury Chechi, Valentina Marchei, Claudia Cecere, Fiona May, Luca Vezil, Massimiliano Rosolino, Clemente Russo, Giulia Golino, Elettra Lamborghini, Beto Perez, Andrea Lo Cicero, Federica Fontana, Vittorio Brumotti, Ignazio Moser, Rocco Siffredi, Roberto Re e tanti altri. In programma circa 200 tra convegni, incontri e appuntamenti professionali, 1500 ore di lezioni e workout, oltre a un’intera Riviera in movimento per oltre 20 km di costa, con tanti eventi, competizioni e feste.



COSTI E ORARI Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2019 (operatori e pubblico) dalle 9.30 alle 19.00, ingressi Sud - Ovest - Est. Abbonamento intero: € 47 (valido in tutti i 4 giorni di manifestazione), giornaliero intero: € 31 (Disponibile anche online). Abbonamento on line: 34 € (valido per 4 giorni).