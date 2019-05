Convegno contro lo spreco alimentare organizzato dalla Provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:11 - 29 Maggio 2019

Il workshop nell’ambito del progetto europeo Strefowa.

Si è svolto mercoledì mattina nella sede di Rimini Innovation Square il workshop dal titolo “Sensibilizzazione contro lo spreco alimentare: buone pratiche riminesi”. Organizzato dalla Provincia di Rimini in collaborazione con il Piano Strategico, il workshop rientrava nell’ambito del progetto europeo Strefowa - Strategies to reduce and manage food waste in Central Europe, di cui la Provincia è partner.



Strefowa ha l’obiettivo di sperimentare azioni per contenere lo spreco alimentare e sensibilizzare la società civile sull'importanza dell'adozione di comportamenti volti a ridurre la dispersione del cibo non consumato.



Nel corso della mattinata, dopo il saluto introduttivo del consigliere provincialei con delega ai progetti europei Luca Pasini, sono state presentate le azioni pilota del progetto, i risultati e alcune buone pratiche riminesi sulla lotta allo spreco alimentare. Tra le esperienze riminesi che sono state illustrate il progetto “Cibiamo” promosso dal Rotary Club Rimini Riviera e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, l’iniziativa "Cibo per tutti" della Scuola Media Marvelli e il progetto “Emporio solidale”.