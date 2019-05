No tax area, Rimini abbassa le tasse alle botteghe storiche

Attualità

| 16:01 - 29 Maggio 2019

Corso d'Augusto nel centro storico di Rimini.

Non si tratta solo di un onorificenza o di un particolare riconoscimento di benemerenza nei confronti delle botteghe storiche, che da decenni svolgono un ruolo centrale nella rete delle attività commerciali. Con l’introduzione delle disposizioni previste dalla no-tax area, l’iscrizione nell’Albo delle botteghe storiche, diventa a tutti gli effetti anche una convenienza per chi ne ha diritto. Proprio in questi giorni è è stata rinnovata la modulistica per la richiesta d’iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche.

Sono già diverse le attività commerciali che in questi mesi si stanno interessando a presentare la domanda, imprese che nel Comune di Rimini si stima siano in diverse decine. Attività che esercitano da anni e che potrebbero sfruttare le agevolazioni previste dalla no-tax area, ottenendo un contributo calcolato sulla base della Tari. Agevolazioni economiche a cui si aggiunge anche la soppressione del diritto di segreteria previsto per l'iscrizione, che ammontava a 150,00 €. Una disposizione, approvata da una delibera di Giunta lo scorso aprile, che riconduce l'iscrizione nell'Albo delle Botteghe Storiche all'unico costo dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 €. L'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici è stato istituito nel Comune di Rimini dall’agosto 2009 in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”, che è stata emanata del marzo del 2008.



LE CONDIZIONI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE Svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie. Radicamento nel tempo dell'attività, evidenziato da un "collegamento funzionale e strutturale degli arredi con l'attività svolta". Caratteristiche esteriori proprie della "Bottega Storica": nei locali o nell'area devono essere presenti "elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale", oppure "elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo".



L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE “E’ una grande opportunità per chi ha un’attività storica – sottolinea Jamil Sadegholvaad – che va nella direzione di sostenere la rete storica delle botteghe cittadine che da anni svolgono una funzione centrale nella nostra città. Un sostegno economico con cui l’amministrazione intende promuovere le eccellenze pluridecennali del territorio, riconoscere la continuità imprenditoriale e il servizio offerto alla cittadinanza. Invitiamo tutti i potenziali interessati a scaricare la documentazione e a presentare la domanda entro i termini previsti dal bando”.