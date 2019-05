Calcio C: Cesena, ufficiale la separazione dal tecnico Beppe Angelini

Sport

Cesena

| 14:41 - 29 Maggio 2019

L'allenatore Giuseppe Angelini (foto Cesena Calcio).

Le strade del Cesena calcio e di Beppe Angelini si dividono: è questo l'esito del confronto tra la proprietà bianconera e il tecnico classe 65'. Il contratto dell'allenatore, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato dalla società del Cavalluccio. La decisione, giunta dopo un incontro nella mattinata di martedì, è stata presa in maniera consensuale. "Ad Angelini" si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società "il Cesena FC intende esprimere una profonda gratitudine per il decisivo contributo dato alla vittoria del campionato di serie D, rinnovando l'apprezzamento per le qualità umane, oltre che professionali, dimostrate durante il suo mandato".

Intanto Angelini, già vice-allenatore dei bianconeri nella stagione 2009-2010 in serie B e tecnico della primavera del Cesena dal 2013 al 2017, guarda alla sfida di venerdì 31 maggio a Foligno contro il Lecco (semifinale poule scudetto). Fischio di inizio ore 15:30. L'allenatore era stato applaudito e ringraziato dai tifosi del Manuzzi durante la sfida contro la Pergolettese, vinta 3-1 da Capellini e compagni lo scorso mercoledì. Nelle prossime settimane verrà comunicato il nome del tecnico che guiderà il Cesena in serie C. (p.s.)