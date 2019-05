Cerca di forzare la porta col piede di porco ma la vicina lo vede: arrestato 28enne riminese

| 14:05 - 29 Maggio 2019

Grazie alla perspicacia della vicina di casa è stato sventato un furto in un appartamento alle Celle a Rimini. E' successo martedì verso le 14. La signora ha udito degli strani rumori provenire dall'abitazione confinante. Una volta alla finestra ha notato un ragazzo che cercava di forzare la porta d'ingresso della casa attigua con un piede di porco. La donna ha immediatamente dato l'allarme al numero di emergenza della Questura e chiamando anche il vicino di casa. La Volante della Polizia, giunta nel giro di poco tempo assieme al padrone di casa, ha bloccato il ladro che ancora non era riuscito a scassinare l'ingresso. Il malvivente è un 28enne di origine riminese, senza fissa dimora, pregiudicato per furto, rapina, stupefacenti, danneggiamento e invasione di terreni e edifici. E' stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.