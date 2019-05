La zona davanti a Castelsismondo si chiamerà Piazza Francesca da Rimini

Attualità

Rimini

| 13:50 - 29 Maggio 2019

Castelsismondo.

Durante la seduta odierna, la Commissione consiliare ha espresso il suo parere favorevole all’intitolazione di sei nuove aree di circolazione, tra vie, piazze e arene riminesi. Nel corso della stessa seduta, la Commissione ha anche approvato il regolamento per case famiglie anziani e disabili. Sono sei le nuove aree di circolazione, la cui individuazione e redazione della proposta di intitolazione era stata precedentemente vagliata e approvata all’unanimità dalla speciale Commissione tecnica toponomastica, composta da Oreste Delucca, Giovanni Luise’, Anna Maria Bernucci, Federicomaria Muccioli, Davide Bagnaresi, Anna Montini.



LE AREE INTERESSATE NELLO SPECIFICO L’arena antistante Castel Sismondo con la denominazione, Piazza Francesca da Rimini (circa 1260 – 1283 – 1285), Quattro tratti nell’area intorno a via Montescudo con le denominazioni che si vanno ad aggiungere a quella recente dedicata all’attrice Dina Sassoli: via Renata Tebaldi (soprano 1922 – 2004), via Ettore Parmeggiani (tenore 1895 – 1960), via Ferrovia Rimini – San Marino (1932 – 1944), via Belverde. Il Piazzale in località Ghetto Turco, adiacente al Parco Pertini con la denominazione. Piazzale Anacleto Bianchi (ex consigliere comunale 1904 – 1977)