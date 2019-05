Raccolta rifiuti porta a porta, a Coriano agevolazioni per le tariffe alle famiglie disagiate

Attualità

Coriano

12:26 - 29 Maggio 2019

Gli assessori Anna Pazzaglia e Gianluca Ugolini.

Sono state approvate dalla amministrazione comunale di Coriano le agevolazioni sulle tariffe del servizio Porta a Porta dei rifiuti, a favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico. La cifra stanziata è pari a 20.000 euro a carico del bilancio comunale e i requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni sono il possesso di una dichiarazione ISEE non superiore a 13.000 euro, la residenza nel comune di Coriano e l'abitazione di categoria catastale A (escluso A/1, A/8 e A9). L'agevolazione copre il 100% della tariffa se esistono situazioni particolari come presenza di disabilità superiore al 66%, pensionati oltre 65 anni, disoccupati o cassaintegrato da almeno 6 mesi. Il Comune di Coriano accoglierà le domande di chi ha diritto alle agevolazioni e provvederà a formare la graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.



Dal Regolamento sulla Tariffa corrispettiva puntuale sono previste ulteriori riduzioni e riguardano: riduzione per avvio autonomo al riciclo (0,10 euro/Kg per legno, organico, potature, multimateriale); riduzioni per il compostaggio individuale con compostiera o buca/fossa (5% della parte fissa della tariffa); riduzioni per abitazioni con uso stagionale o uso limitato e discontinuo; riduzioni per il conferimento presso i Centri di Raccolta di alcune tipologie di rifiuto non comprese tra quelle della raccolta porta a porta.



I COMMENTI

Anna Pazzaglia (assessore all’ambiente): ”Siamo soddisfatti di essere riusciti a stanziare la cifra di 20.000 euro dal bilancio per aiutare i cittadini più fragili e in disagio economico ed anche di avere previsto riduzioni della tariffa per chi attuerà comportamenti virtuosi.”



Gianluca Ugolini (vicesindaco e assessore al bilancio):“I servizi forniti dal Comune di Coriano mirano a rispondere alle esigenze dei cittadini con una particolare attenzione alle fasce deboli. Le azioni di solidarietà si trasformano in atti concreti ai quali questa amministrazione pone una particolare attenzione.”