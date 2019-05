A Miratoio di Pennabilli torna la sagra del fungo prugnolo, spettacoli di clown e ballerini

Eventi

Pennabilli

| 11:47 - 29 Maggio 2019

Sagra del fungo di Miratoio di Pennabilli, edizione 2018.

Domenica 2 Giugno torna a Miratoio di Pennabilli la sagra del fungo prugnolo, giunta alla sua 34esima edizione. Dalle 11.30 apriranno gli stand gastronomici, che serviranno tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni, patate, prugnolo e altre specialità locali. Alle 12 partenza del "Miratrail", mentre nel pomeriggio intrattenimento per adulti e bambini con Alekos, artista poliedrico che ha sviluppato un innovativa modalità d'espressione in cui le bolle di sapone, la poesia e la clowneria sono al servizio della sua fantasia per far sognare grandi e piccini. Altro protagonista sarà il gruppo Xtremambo, unione di talentuosi ballerini multidisciplinariche trae la sua ricchezza e originalità nell'incrocio e nella fusione di più generi. Si tratta di uno dei primi e più importanti riferimenti della nuova corrente "Salsa Hip-Hop" . Per la sagra saranno allestiti mercatino dell'artigianato e mostre, inoltre truccabimbi. In serata danze con l'orchestra Lucio Bartolini e alle 21.30 spettacolo pirotecnico in musica. Ampio parcheggio gratuito. Per informazioni www.sagradelprugnolo.org