I funerali di Domenico Casadio saranno celebrati nella chiesa della Riconciliazione





10:29 - 29 Maggio 2019

Domenico Casadio durante un volo.

Saranno celebrati venerdì 31 maggio, alle ore 15, i funerali di Domenico Casadio, il direttore della scuola di volo dell’aeroclub di Rimini, morto a causa di un incidente stradale verificatosi nel tratto autostradale tra Rimini e Riccione. Lo sfortunato 56enne era finito, lunedì mattina, sotto le gomme di un mezzo pesante mentre scendeva dall'auto rimasta in panne nella corsia di emergenza. Domenico Casadio sarà commemorato dal mondo del volo durante la celebrazione del suo funerale nella chiesa della Riconciliazione in via della Fiera. I soci dell'aeroclub riminese hanno ribadito quanto fosse importante per il loro club la presenza di Casadio.