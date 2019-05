Enduro: il poker titano al via della seconda tappa a Savona nel Trofeo Husqvarna

Sport

| 09:42 - 29 Maggio 2019

Piloti sammarinesi del Motoclub Titano Motorstore.

Imminente la seconda tappa del Trofeo Husqvarna 2019 che si svolgerà domenica prossima in provincia di Savona in località Cairo Montenotte, organizzata dal locale motoclub. Ai nastri di partenza, come nella prima gara di Rivanazzano Terme a Pavia anche il quartetto di piloti sammarinesi del Motoclub Titano Motorstore, pronti a dare e migliorare le posizioni ottenute a Pavia. Con le loro Husqvarna, nelle varie classi e cilindrate saranno in gara Muccioli Fabrizio, Lanci Stefano, Ivan Zanotti e Lorenzo Fabbri. Una gara molto attesa e importante per il poker di piloti titani, che poi si riscatteranno in quella che è la terza (delle cinque) gare in programma e che si svolgerà sui percorsi di San Marino il 14 Luglio. Ovviamente si spera in condizioni climatiche positive, visto che la prima prova di Pavia si è corsa su di un percorso molto bagnato e fangoso e che arrivi anche qualche buon piazzamento al portata dei nostri portacolori titani. Buona gara agli husqvarnisti sammarinesi.