Forte maltempo, nel riminese garage allagati e detriti nel porto di Riccione

Cronaca

Rimini

| 09:34 - 29 Maggio 2019

Vigile del fuoco in locale allagato (foto di repertorio).

Una decina di interventi dei vigili del fuoco nel Riminese per garage allagati ieri pomeriggio a causa di pioggia battente. Allagati soprattutto i locali sotto la sede stradale dove l'acqua è arrivata come una cascata, in particolare nelle zone di San Clemente, Misano alta e Morciano. Nel porto di Riccione il Rio Melo ha trasportato molti detriti tra le imbarcazione con un'onda fangosa. Dal comando dei vigili del fuoco di Rimini nessuna segnalazione per la notte appena trascorsa. Al momento non vi sarebbero situazioni di emergenza, ma continua a piovere e non sono esclusi nuovi interventi in giornata. In Romagna, in particolare, in base alle ultime previsioni dell'Arpae è prevista una 'coda' dell'ondata di piogge soprattutto in serata.