Musica, street food e mercatini: a Riccione la prima edizione di Alba Vintage Street

Eventi

Riccione

| 09:25 - 29 Maggio 2019

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno Viale Tasso a Riccione ospiterà la prima edizione di Alba Vintage Street, organizzata dall'Associazione Riccione Alba, in collaborazione con il Comitato Turistico Viale Tasso e con il patrocinio del Comune di Riccione.

L'evento propone musica, street food, mercatino vintage, raduno di auto e moto d'epoca.

Venerdì 31 dalle 16 mercatino di antiquariato e abbigliamento vintage, street food con sfiziose proposte gourmet, birra e vino artigianali, sangria e cocktail drink. Ci saranno anche Celeste Barber Shop e Stefania Make Up Artist. Alle 18 partirà il travolgente swing, in versione live, degli Ambassador Marchi'n Band e a seguire Perry Boogie & Lady Martini ed i Miscellanea Beat.

Sabato 1 giugno, sempre dalle ore 16, il vintage market, lo street food, barber shop, make up artist ed esposizione di auto e moto d'epoca. Alle 18 si apriranno le danze con Dj Lindysciplinato e Dj Mambo. Dalle 21 i Swing Ammore Band in versione live.

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti degli anni ruggenti, per chi ama ballare, mangiare e divertirsi on the road.

Ingresso gratuito, evento adatto anche a famiglie con bambini.