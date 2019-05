A Riccione cinecamp, il grande cinema a misura dei più piccoli

Attualità

Riccione

| 08:11 - 29 Maggio 2019

Giovani registi all'opera (foto Fabio Demitri).

Dal 2 al 5 luglio, in parallelo con la manifestazione professionale delle Giornate di Cinema, a Riccione torna Cinécamp – il grande cinema a misura dei più piccoli, un campus realizzato con la partnership e la direzione del più grande festival internazionale per ragazzi, il Giffoni Film Festival (le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno sul sito www.cinegiornate.it/cinecamp compilando l’apposito form).

In attesa del programma definitivo e di conoscere tutte le novità pensate per i piccoli partecipanti dai 6 ai 16 anni, anche quest’anno al Cinécamp si avrà la possibilità di vedere anteprime selezionate dal team di Giffoni, di incontrare le star del momento, ma anche di divertirsi e imparare attraverso laboratori e workshop. Per l’edizione 2019, tra gli altri, si segnala la partecipazione di due partner importanti come l’Istituto Luce-Cinecittà e D-Hub Studios con Backlight Digital che offriranno la possibilità ai piccoli partecipanti di conoscere dal vivo i retroscena più divertenti e appassionanti della settima arte.

Tutti i segreti del doppiaggio si potranno scoprire grazie al laboratorio Quella voce la conosco! – come trasformare un film dalla lingua originale all’italiano a cura di Lidia Cudemo per D-Hub studios e Luciano Vittori per Backlight Digital con il coordinamento di Claudia Simonetti e Danijela Nincevic. Un workshop dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni che mira ad illustrare i momenti salienti di un lavoro che si svolge esclusivamente dietro le quinte ma che è indispensabile per la fruizione di un film. Un percorso che attraversa varie fasi: dall’acquisto del materiale, alle tecniche di doppiaggio sino alla realizzazione del dcp e la diffusione nelle sale.

Anche il Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra si trasferisce al Cinécamp di Riccione con due laboratori didattici dedicati al cinema, ai suoi retroscena e a Cinecittà. Per il gruppo 10-13 anni ecco The make believe: un’attività per comprendere i trucchi della finzione cinematografica e alcuni effetti speciali. I partecipanti potranno diventare protagonisti di inediti scenari, sperimentando il matte painting e realizzando un personale elaborato del tutto originale. Mentre per i ragazzi dai 14 ai 16 anni c’è One Minute Shoot: un laboratorio per conoscere e sperimentare le principali caratteristiche del linguaggio cinematografico attraverso la storia del cinema, nel quale ideare e realizzare brevi video cinematografici ispirati ai celebri film di “un minuto Lumière” e alle fantasmagorie di Georges Méliès. In omaggio per tutti i partecipanti la rivista Eye Screen, il bimestrale di cinema junior edito da Istituto Luce Cinecittà.