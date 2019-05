Ubriaco aggredisce due turisti americani e porta via un paio di occhiali, arrestato

Cronaca

18:05 - 28 Maggio 2019

Ubriaco fradicio infastidisce due turisti americani e li spintona, per portare via un paio di occhiali da sole. Protagonista della vicenda un 22enne senegalese, da anni residente in Italia e pregiudicato, arrestato intorno alle 16 di lunedì dai Carabinieri. Il giovane si trovava in viale Amerigo Vespucci: qui ha iniziato a infastidire i passanti, in particolar modo due coniugi americani. Prima ha rivolto loro delle frasi sconclusionate, poi ha afferrato gli occhiali da sole della donna, spingendo con forza lei e il marito. Un passante ha assistito alla scena e ha allertato i Carabinieri, che hanno rintracciato e arrestato il senegalese. Martedì mattina l'arresto è stato convalidato: in attesa del processo, il giudice ha disposto nei confronti del 22enne il divieto di dimora nella Provincia di Rimini.