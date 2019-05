Torna la sagra del Cascione, sindaco di Novafeltria: 'grazie ai volontari per il loro lavoro'

Eventi

Novafeltria

| 14:21 - 28 Maggio 2019

Cascione (foto di repertorio).

Torna sabato 1 e domenica 2 giugno a Novafeltria la "Sagra del cascione e delle erbe spontanee di primavera", appuntamento proposto dalla pro loco e dall'amministrazione comunale. "Una sagra dove il cascione è protagonista, sono mesi che i volontari stanno lavorando per la preparazione dell'evento, ma oltre al cascione ci saranno altre tipicità romagnole come le taglialtelle", spiega il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini. Stand gastronomici, spettacoli musicali, laboratori e approfondimenti legati al mondo delle erbe animeranno le piazze Vittorio Emanuele e Roma in occasione dell'evento. Ascolta l'intervista al sindaco Stefano Zanchini cliccando sul pulsante audio.