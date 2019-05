Rimini Calcio, Giorgio Grassi in conferenza: attese novità sulla società, su ds e allenatore

Sport

Rimini

| 13:34 - 28 Maggio 2019

L'addetto stampa Sergio Cingolani e il presidente del Rimini Giorgio Grassi.

Mercoledì 29 maggio sono attese novità importanti sul Rimini Calcio. Alle 11.30 il presidente Giorgio Grassi ha convocato una conferenza stampa nella sede di via XX Settembre. Un'occasione per tracciare il bilancio stagionale, dopo la salvezza conseguita ai playout, al termine di un campionato caratterizzato dall'alternanza di quattro allenatori in panchina: Gianluca Righetti, Leonardo Acori, Marco Martini e Mario Petrone. Sono attese novità sulla società (possibile l'ingresso di nuovi soci, difficile invece un cambio di proprietà) e sulla squadra. Petrone vuole conoscere i piani societari prima di proseguire la sua avventura sulla panchina del Rimini e i tifosi attendono il nome del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Pietro Tamai.