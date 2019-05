Elettra Lamborghini protagonista di una performance di Zumba a Rimini Wellness

Sport

Rimini

| 13:12 - 28 Maggio 2019

Elettra Lamborghini.

Zumba, il programma di fitness che conta 15 milioni di appassionati in tutto il mondo, ospiterà Elettra Lamborghini sul palco del Rimini Wellness 2019. La regina italiana del twerk si esibirà insieme al creatore di Zumba, Beto Perez, il prossimo 31 maggio alle ore 14 nel padiglione Zumba (D7).



Elettra, ora impegnata in qualità di coach nel talent show, The Voice of Italy, in onda su Rai2, sarà la protagonista di una performance che si prevede davvero “caliente” e che farà ballare tutti gli appassionati di Zumba presenti alla master class più attesa di tutto il Festival del Fitness.



Con questa esibizione accanto a Beto Perez, Elettra conferma la sua passione per Zumba che risale a tempi non sospetti: “Ho provato Zumba tanti anni fa nella mia Bologna e ho continuato per diversi anni, almeno finché il mio lavoro non mi ha portata per molto tempo lontano da casa. Scelta musicale affine alle mie preferenze, movimenti e passi molto vicini al mio stile e divertimento contagioso: come potevo non innamorarmene?”. Ha dichiarato la Lamborghini. “Partecipare a una master di Zumba è come prendere parte a una grande festa a base di cocktail di energia e felicità, e io non vedo l’ora di divertirmi e far divertire le migliaia di persone che, come ogni anno, accorreranno alla masterclass di Beto”.