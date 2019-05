Calcio 1a Cat: Novafeltria, ecco il nuovo mister Giacomo Mugellesi

Sport

Novafeltria

| 09:48 - 31 Maggio 2019

Nel riquadro Giacomo Mugellesi.

Giacomo Mugellesi è il nuovo allenatore del Novafeltria Calcio. Classe '76, circa 400 presenze in panchina, Mugellesi ha allenato la Colonnella, il Villaggio Primo Maggio, lo Spontricciolo, il Cailungo e il Bellaria (la prima squadra nel campionato di Promozione e la Juniores nazionale). Nell'ultima stagione ha vinto il campionato Allievi provinciale con il Pietracuta. Ex calciatore nei settori giovanili di Ravenna, Vicenza e Bologna, in Serie C con il Baracca Lugo, tecnico giovane e molto preparato, le sue squadre si sono sempre distinte per un gioco propositivo e spettacolare, sviluppando l'azione con il fraseggio dalla difesa, nonché per il trasformismo tattico. Il nuovo allenatore gialloblu predilige il 4-3-3, ma in corso d'opera vara anche il 4-3-1-2 e il 4-4-2, sapendosi adattare al contesto di ogni singola gara e di ogni avversario. Mugellesi è abituato a lavorare con i giovani e la società si aspetta soprattutto, sotto le sue "cure", la crescita degli under: Mahmutaj, Crociani, Arapi, Radici, Morciano, Gregori, Michele Gori e Sartini, per citare i principali. Sarà un Novafeltria ringiovanito, con qualche partenza inevitabile (un ciclo si è chiuso con gli ultimi playoff), ma anche con giocatori esperti che possano essere un punto di riferimento nello spogliatoio. Un cambio di direzione importante, per il presidente Grazia e i dirigenti, che dopo un tecnico blasonato come Achille Fabbri, hanno deciso di puntare su un emergente che ha importanti doti tecniche, tattiche e umane, chiamato a fare un salto di qualità per affrontare la sfida su una piazza importante e ambiziosa. (r.g.)