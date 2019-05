Virgin Active Urban Obstacle Race, sabato a Rimini con Vittorio Brumotti e Federica Fontana

Eventi

Rimini

| 11:29 - 28 Maggio 2019

Un momento della gara dello scorso anno.

Ancora pochissimi giorni e a Rimini avrà luogo la terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa a ostacoli dedicata all’allenamento funzionale, organizzata in Italia da RCS Sports & Events / RCS Active Team in collaborazione con Virgin Active.

L’evento ritorna nella località romagnola per il secondo anno consecutivo, dopo il successo del 2018, con quattro formidabili Ambassador che si cimenteranno in questa avventura dopo aver seguito un piano di allenamento specifico nei mesi precedenti all’interno degli stessi centri fitness Virgin Active dislocati in tutta Italia. Presenti in questo terzo appuntamento Rossella Fiamingo (alla sua seconda race), Federica Fontana, Vittorio Brumotti e Andrea Lo Cicero, da sempre entusiasta di questa manifestazione.

Si parte alle ore 18:00 dal bimillenario Ponte di Tiberio correndo per 7 chilometri e seguendo un percorso che attraverserà l’incantevole centro storico, toccherà Borgo San Giuliano e i due parchi cittadini, tra questi il Parco XXV Aprile. Venue della manifestazione l’alveo del Ponte di Tiberio che accoglierà i partecipanti sin dalle prime ore del mattino (ore 9) per il ritiro dei pettorali con i race kit. (Al Villaggio avranno luogo le varie attività a partire dalle ore 15 sino alle ore 21). Gli ostacoli saranno in totale 10, tutti collegati al functional training e ispirati al land scape urbano. Di seguito elencati: 1.RoadBlock, 2.Functional Training Rope, 3.Mad Ball Wod, 4.Tyre Flip, 5.Plyobox Grid, 6.Monkey Bar, 7.Weight Lift, 8.Hard Path, 9.The Active Net e 10.Hero Half Pipe.

I partecipanti, come anticipato nelle precedenti settimane, potranno scegliere tra due batterie: l’Athletic, riservata a chi ricerca la performance sportiva (e cronometrica) correndo su un percorso completamente libero, affrontando gli ostacoli, ma limitando al minimo le code, e l’Experience dedicata a chi invece desidera vivere la pura esperienza della corsa con l'obiettivo di superare gli ostacoli, divertendosi con il proprio team. Il tempo viene cronometrato dalla partenza al traguardo e saranno inserite una serie di penalità per chi non riesce a superare gli stessi ostacoli. Quest’anno, in particolare, l’esercizio da compiere sul famigerato Penalty Grid sarà l’American Swing.

La Virgin Active Urban Obstacle Race entra per secondo anno nel programma ufficiale di RiminiWellnessOFF, una delle più grandi kermesse internazionali dedicate al fitness, al benessere e allo sport che avrà inizio giovedì 30 maggio.

Limitazioni al traffico

La scelta di utilizzare prevalentemente i parchi cittadini e le vie del centro storico limiterà moltissimo le restrizioni al traffico. L’ordinanza emessa dal Comune di Rimini riguarda, quindi, l’area di parcheggio al ponte di Tiberio per l’allestimento del Villaggio di accoglienza e quello in fondo al Parco cittadino vicino Via Roma per il passaggio dei concorrenti. Quanto alle strade, quelle interessate alle restrizioni sono Viale Tiberio e il Ponte, quella sul lato Ravenna di Piazza Malatesta, tratti di via Bastioni Orientali nei pressi di via XX Settembre e di via Circonvallazione Occidentale nei pressi del Ponte di Tiberio, Corso Giovanni XXIII.

Possono partecipare alla manifestazione i maggiorenni e le persone dotate di un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. I pettorali e i pacchi gara si possono ritirare da venerdì presso lo spazio VAUOR all’interno di RiminiWellness e da sabato 1 giugno, come anticipato, dalle 9.00. Dalle 15.30, sempre al Villaggio, sarà possibile usufruire del deposito borse sportive (ritiro entro le 20.30). La partenza del primo gruppo ‘Athletic’ sarà alle 18.00, mentre il primo gruppo ‘Experience’ avrà partenza alle 18.30. Alle 20.30 in programma le premiazioni.

Sarà possibile iscriversi fino a sabato 1 giugno. Qui di seguito tutte le modalità:

online: fino alle ore 23.59 di venerdì 31 maggio

al Villaggio a partire dalle ore 9

al RiminiWellness presso lo stand Virgin Active (padiglione A5-C5). Offerte per questa particolare modalità anche una promozione per chi completerà in loco la propria iscrizione.

Diabete Romagna ha assunto in questa edizione la qualifica di Official Charity Partner. La ONP opera per sensibilizzare la popolazione sulla patologia del diabete e per uniformare, in particolare, l’assistenza al paziente in tutto il territorio. Sarà presente sabato con un suo stand all’interno del Villaggio. Inoltre, durante la fase di iscrizione on-line, ogni partecipante potrà donare un piccolo contributo a favore del loro progetto.