Cattolica, auto come ariete, sfondata vetrina di boutique, 40mila euro di bottino

Cronaca

Cattolica

| 07:13 - 28 Maggio 2019

Rubano un'auto, la usano come ariete, sfondano la vetrina di una boutique e rubano di tutto. Bottino di 40mila euro. E' successo a Cattolica in piena notte. I ladri prima hanno tagliato la saracinesca e tentato di forzare l'ingresso. Non riuscendoci hanno distrutto la vetrina con l'auto. Una volta dentro hanno rubato tutti capi di abbigliamento prestigiosi e firmati, hanno caricato la macchina e sono scappati. L'auto, una Fiat Tipo, è stata ritrovata dopo diverse ore dai Carabinieri. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio vicino che avrebbero immortalato alcuni componenti della banda.