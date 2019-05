FOTO Marco Oppioli e Valeria Baldassarri Leader del Duro Trail

Sport

Rimini

| 21:26 - 27 Maggio 2019

Marco Oppioli.

Grande successo per la 4^ Green Race disputata domenica al Marina di Rimini con oltre 500 podisti al via di questo Ecology Day “Run For Future” e “Plastic Free” dedicato ai sani stili di vita: il correre e il camminare per una giornata di Wellness immersa nel verde e nel rispetto della natura.



I favoriti della vigilia, Marco Oppioli negli uomini e Valeria Baldassarri nelle donne si sono affermati nella 4^ Green Race “Run For Future” sciroppandosi 16 chilometri resi ancor più impegnativi dal fango e dalla fitta pioggia.



La Green Race, prova d’apertura del Calendario Duro Trail, si è snodata nel polmone verde di Rimini il parco Marecchia e lungo i sentieri che costeggiano il fiume con il suggestivo passaggio davanti all’imponente Ponte Tiberio.



Nella competizione maschile Marco Oppioli del Golden Rimini (società organizzatrice) ha vinto in solitudine fra gli applausi del suo pubblico in 59’ 03” precedendo Andrea Pellegrini giunto in 1h 00’ 50” e sul compagno di squadra Enrico Benedetti che ha chiuso 1h 01’ 46”.



Nella competizione rosa galoppata solitaria di Valeria Baldassarri della Gabbi Bologna ha trionfato in 1h 08’ 08” sulla compagna di scuderia Luana Leardini 1h 13’ 45” e sull’emergente Elena Melis 1h 14’ 14”.



Nelle categorie amatoriali si sono imposti: nella categorie A (Under 50 anni uomini) 1° Valerio De Blasis 1h 01’ 47”, nella categorie B (Over 50 anni uomini) 1° Dario Boi 1h 07’ 05”, nella categorie C (Under 50 anni donne) 1° Iole Citriniti 1h 15’ 31” e nella categorie D (Over 50 anni donne) 1° Gigliola Guidi 1h 17’ 19”.



Apprezzata l’iniziativa del Golden Club Rimini per salvaguardare l’ambiente “Green Race - Plastic Free” dotando tutti i ristori di bicchieri in Mater-Bi (una bioplastica biodegradabile e compostabile i cui componenti essenziali sono amido di mais e oli vegetali).



Il Golden Club Rimini ringrazia il Comune di Rimini, l’Unicef, l’Aido, l’Asc, la Uisp, il Comitato Turistico di San Giuliano Mare, il Calendario Duro Trail, il Golden Events, la Wellness Week, l’Ail Rimini, l’Accademia del Running, Termocontrol, Living Sport e tutti i volontari che hanno permesso lo svolgimento di questo evento verde.



Marco Oppioli e Valeria Baldasarri sono i leader provisori del Campionato Duro Trail; domenica si terrà a Rimini la 2^ tappa del calendario con il 1° Eco Trail del Tricolore su un percorso inedito di 15 chilometri immerso nella natura; giorno della Festa della Repubblica e della Giornata Nazionale dello Sport Coni. Ritrovo presso Adriatica Macchine (zona artigianale del Villaggio 1° Maggio) e partenza alle ore 9.00.