Calcio dilettanti, l'attaccante Gori (ex Riccione) verso il Villa Verucchio. Mister Fabbri al Murata

| 20:51 - 27 Maggio 2019

Il nuovo tecnico del Murata Achille Fabbri.

In Eccellenza alla Fya Riccione (confermato mister Lorenzi con Pasquale Iachini) arriva il difensore ex Tropical Coriano Gianmaria Borghini, classe 1997, cresciuto nelle giovanili del Cesena. Confermati Sottile, Enchisi, De Luigi. Lasciato libero Enea Righetti.

Nel campionato sammarinese, al Murata al posto di Bobo Gori (contatto anche con la Maceratese, Promozione Marche) arriva Achille Fabbri in uscita dal Novafeltria. L’attaccante Francesco Gori, dopo la stagione in cui si è diviso tra Riccione e Altavalconca (superata la doppia cifra), salvatosi con l'avvento in panchina di Lazzaro Gaudenzi, approda al Villa Verucchio (Prima).

Il Morciano Calcio ha un nuovo mister: Matteo Antonioli, classe 1984, già allenatore nel settore giovanile dell’Accademia Riminicalcio e della Marignanese. I suoi collaboratori saranno Gianluca Bartolini (preparatore atletico) e Cristian Ostolani (preparatore dei portieri).