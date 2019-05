Calcio Promozione, Thomas Zagnoli un vincente anche da mister: 'Ma in panchina è più difficile'

Sport

Coriano

| 20:24 - 27 Maggio 2019

Thomas Zagnoli del Tropical Coriano.

Thomas Zagnoli è un vincente. Cinque campionati vinti da giocatore (dall’Eccellenza alla serie D con San Marino, Cattolica, Bellaria e Verucchio e uno in Promozione col Bakia) e adesso il probabile salto di categoria da allenatore alla terza stagione sulla panchina del Tropical Coriano (Promozione). “Spero che il ripescaggio in Eccellenza diventi una certezza presto – dice il mister – ci sono dei posti disponibili e abbiamo buone possibilità di salire in Eccellenza”.

Zagnoli, più difficile vincere da giocatore o da mister?

“Da mister senza dubbio. Da giocatore sei uno della rosa, svolgi il tuo compito al meglio e finisce lì. Da tecnico hai più responsabilità, maggiori tensioni”.

Si è tolto una bella soddisfazione…

“La prima volta sono subentrato in corsa e abbiamo centrato la salevzza; la scorsa stagione abbiamo costruito un gruppo che si è piazzato al sesto posto ad un punto dai playoff; quest’anno ci siamo migliorati piazzandoci quarti in stagione regolare ed entrando nei playoff. A marzo ci siamo presi una penalizzazione di cinque punti per via di un errore in dei tesseramenti, altrimenti avremmo concluso al terzo posto in un girone tostissimo in cui Ronco e Del Duca hanno fatto più punti rispetto a tutte le altre squadre degli altri gironi dell’Emilia Romagna. Il capolavoro è stato nei playoff, che sono sempre un terzo al lotto. In finale abbiamo vinto a Cervia pder 1-0. Una bella soddisfazione”.

Resterà al Tropical Coriano?

“Mi incontrerò a giorni col presidente, penso che da entrambe le parti ci sia la voglia di lavorare ancora assieme. Ci sarà da rinforzare la rosa con giocatori di categoria mantenendo gran parte della rosa e scegliendo bene i 2001”.

ste.fe.