Parcheggia davanti al cancello e blocca gli elettori per tre quarti d'ora

| 18:23 - 27 Maggio 2019

Un'automobile che ha bloccato il varco del cancello dell'Istituto Marvelli di Rimini, sede dei seggi elettorali, durante la tornata elettorale. Un nostro lettore segnala l'accaduto: "Dalle 11.20 alle 12.06 il veicolo parcheggiato male non ha consentito di poter uscire a tutti gli elettori che avevano parcheggiato regolarmente le automobili all'interno dell'istituto. Ha impedito anche il transito a un carroattrezzi durante il soccorso". E' stato così necessario far circolare una ventina di fogli, distribuendoli nelle aule, chiedendo urgentemente di spostare la vettura, una Peugeot nera. Pare che l'automobile appartenesse a un noto esponente politico della città di Rimini, come riportato dal nostro lettore.