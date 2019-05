Primo podio e grandissima soddisfazione per il pilota romagnolo Nicola Bartolini

Sport

Rimini

| 18:08 - 27 Maggio 2019

Nicola Bartolini sul podio.

Il weekend appena trascorso è stato, per il pilota romagnolo Nicola Bartolini, ricco di colpi di scena ed adrenalina. L'emozione di aggiudicarsi il primo podio nel Campionato Regionale ACI Karting nella categoria KZ2 non ha eguali. Nicola ha deciso di partecipare alla gara regionale a Siena come un'occasione per fare alcuni test e provare al meglio il suo kart in vista del secondo appuntamento del Campionato Italiano in programma per l'8 e 9 giugno 2019.

"Finalmente è arrivato il primo podio in KZ2. Le qualifiche erano state molto difficili a causa del meteo non clemente ma piano piano siamo riusciti a trovare la giusta velocità. Sono molto contento della gestione gara in queste condizioni avverse, sono comunque riuscito a mantenere il giro veloce sino al penultimo giro della finale ed a concludere terzo assoluto aggiudicandomi il primo podio in questa categoria. La mia voglia di fare bene è stata determinante e gareggiare nel circuito di Siena è sempre un'emozione. Ora che questo week-end è terminato, sono sicuro che arriveremo alla 2* prova del Campionato Italiano KZ2 con una motivazione fortissima".