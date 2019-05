Mercatone Uno, anche i consumatori nel panico: attivati finanziamenti senza ricevere la merce

Attualità

Nazionale

| 17:49 - 27 Maggio 2019

Interno Mercatone Uno.

La dichiarazione di fallimento di Mercatone Uno non ha avuto conseguenze deleterie per lavoratori e fornitori, ma anche per gli stessi consumatori che hanno pagato o avviato finanziamenti, senza ricevere la merce acquistata. Il Ministro dello Sviluppo Economico oggi deve decidere le misure di tutela da mettere in atto per i lavoratori, ma Federconsumatori Rimini richiama l'attenzione anche sui cittadini che hanno acquistato mobili presso l’azienda fallita e che ora si trovano senza i soldi spesi e senza i beni acquistati. In queste ore infatti gli sportelli di Federconsumatori di tutta Italia sono presi d'assalto: "Molti hanno attivato finanziamenti per far fronte agli acquisti effettuati e ora stanno pagando le rate per merci che non sono mai state loro consegnate", si legge in una nota di Federconsumatori. “È doveroso che il Ministero si occupi anche di loro e trovi una soluzione equa che consenta ai cittadini di entrare in possesso dei beni acquistati o di ottenere la restituzione di quanto speso.” – afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori. In attesa che il Mise raggiunga un accordo in tal senso, è consigliato a tutti i clienti coinvolti di effettuare l’insinuazione al passivo entro e non oltre il 20 Settembre 2019. Per informazioni e assistenza i cittadini si possono rivolgere agli sportelli della Federconsumatori, presenti su tutto il territorio nazionale, lì potranno anche aderire alle eventuali azioni future che Federconsumatori avvierà in relazione a questo caso.