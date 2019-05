Cronaca

Rimini

| 16:55 - 27 Maggio 2019

Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano.

Sarà eseguita martedì (28maggio) l'autopsia sul corpo di India Muccioli, 18 anni, figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, ritrovata senza vita domenica pomeriggio in un appartamento di famiglia in via Isotta a Rimini. Le indagini della polizia escludono la presenza di terzi nell'appartamento e l'ipotesi è che la ragazza sia deceduta in seguito ad esalazioni di monossido di carbonio di una stufa con braciere, accesa per riscaldare l'area.